Serie d. Brando guarda già a Seravezza-Livorno. In futuro i gironi potrebbero ridursi a otto

Un punto nelle ultime due partite per il Seravezza in Serie D, dove adesso i verdazzurri sono terzi in classifica a -3 dalla seconda Fulgens Foligno oltre che a -14 dal Livorno capolista che sarà il prossimo avversario dei versiliesi domenica 30 marzo al “Buon Riposo“. La squadra di Lucio Brando (che è anche a +5 sul gruppetto delle inseguitrici Grosseto, Siena e GhiviBorgo) è reduce dal pareggio 1-1 sul campo del Terranuova Traiana dove ha acciuffato il punto per i capelli, segnando al 94’ con Lepri nell’ultima azione. "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché è un campo difficilissimo – commenta Brando – nel primo tempo siamo stati anche fortunati perché già lì potevamo andare sotto. Poi nel secondo tempo abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio. Purtroppo ci siamo fatti gol da soli. Ma poi siamo andati a prenderci il pareggio dimostrando la nostra tenacia. Ora testa al Livorno: vogliamo provare a giocarla coi nostri concetti e con le nostre armi". Sicuramente in difesa bisognerà rivedere qualcosa perché ultimamente si è rivisto un Seravezza superficiale dietro. In particolare Menghi sembra giù di forma dopo un’annata al top. In fase offensiva invece la partita di ieri l’altro è cambiata quando le sostituzioni hanno dato qualità davanti.

Intanto emerge una futura ipotetica riduzione dei gironi della Serie D, passando dagli attuali 9 a 8. Ne ha parlato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, rendendosi "disponibile a collaborare a una possibile riforma volta a riequilibrare i campionati di calcio professionistico".