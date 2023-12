Serie d, carpi. Sall va in Senegal. Febbre per Mandelli

Il mirino del Carpi è già puntato verso Prato, dove domenica 7 gennaio i biancorossi cominceranno un girone di ritorno in cui non si può più sbagliare. Ieri la squadra di mister Serpini si è rimessa al lavoro all’antistadio per il primo di quattro allenamenti che chiuderanno l’anno solare, con seduta doppia in programma oggi, domani e sabato 30. Assente giustificato Abdoulaye Sall, in permesso concordato con la società fino a sabato per raggiungere dopo 4 mesi di lontananza la moglie e la famiglia in Senegal. Ieri alla ripresa Mandelli era a riposo precauzionale a causa di un attacco febbrile, mentre a parte hanno lavorato gli acciaccati Sabattini, Frison e Arrondini, sofferente al tendine d’Achille. In gruppo con la squadra invece dopo 3 settimane di stop Rossini che a Prato è candidato a sostituire lo squalificato Calanca al centro della difesa al fianco di Zucchini.

d.s.