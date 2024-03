Serie D. Carpi spettatore interessato. Il Forlì può balzare in vetta

CARPI

Sarà un sabato da spettatore più che interessato quello che oggi vivrà il Carpi, in attesa domani di ospitare il Mezzolara. La vicinanza col prossimo turno pre pasquale di giovedì 28 ha fatto propendere per l’anticipo di 4 gare dell’11^ di ritorno che mandano oggi in campo (ore 14,30) 4 delle 5 inseguitrici dei biancorossi. Una di queste, il Forlì atteso a Corticella, potrebbe in caso di successo rubare per una notte il primato ai biancorossi, mettendo momentaneamente la freccia a +2. Per la truppa di Antonioli, che ha vinto 4 delle ultime 5 gare, c’è però sulla carta l’esame più difficile del gruppo di pretendenti alla C, quello al ’Biavati’ contro la squadra di Miramari, scivolata fuori dalla zona playoff al 6° posto con 3 ko nelle ultime 4 gare, anche se i biancazzurri dopo Menarini oggi recuperano anche Bertani. Altra gara da tenere d’occhio per il Carpi è quella di Acquaviva dove il San Marino vincendo col Progresso può affiancare Calanca e compagni, mentre a -2 dal Carpi può avvicinarsi il Lentigione in caso di successo sul fanalino Certaldo.

Questo il programma di oggi: Lentigione-Certaldo, Corticella-Forlì, San Marino-Progresso e Sangiuliano-Aglianese.

Classifica: Carpi 53, Forlì 52, Ravenna 51, San Marino 50, Lentigione 48, Corticella 45, Aglianese e Imolese 40, Fanfulla 38, Prato 37, Sangiuliano 35, Sant’Angelo 34, Sammaurese e Pistoiese 32, Progresso 26, Borgo S.D. 20, Mezzolara e Certaldo 19.

Dal campo. Serpini recupera anche Larihib. Gli unici due assenti per il Mezzolara sono Maini e Tentoni

Prevendita. Il Carpi ha aperto la biglietteria lato tribuna oggi dalle 10 alle 12,30, domani come sempre aperte le due biglietterie (via Marx e via Ugo da Carpi) dalle 10 alle 15.

In foto: Sall

Davide Setti