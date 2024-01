Serie D. Cenaia in caduta libera. Tavarnelle ha vita facile

San DONATO TAVARNELLE

2

S.C. CENAIA 1969

0

San DONATO TAVARNELLE: Manzari, Forconi (45’ st Petronelli), Nobile, Chiti, Calamai, Frosali, Barazzetta (42’ st Seghi), Marianelli, Neri (38’ st Oitana), Bellini (17’ st Sichi), Bocci (11’ st Papalini). All. Collacchioni.

S.C. CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Pasquini, Signorini, Papini, Caciagli (23’ st Bartolini), Simonini (37’ st Campera), Tognocchi, Macchia (33’ st Bracci), Ferretti (10’st Manfredi), Fontana. All.Iacobelli.

Arbitro: D’Andria di Nocera.

Reti: al 17’ pt Neri (R), 14’ st Bellini.

TAVARNELLE VAL DI PESA – Con un gol per tempo il San Donato Tavarnelle supera il Cenaia inguaiando la compagine pisana che ora si ritrova più che mai fanalino di coda del girone, anche se in coabitazione con i vicini Mobilieri Ponsacco. Alla vigilia le aspettative erano diverse per la squadra di Iacobelli ma la partita è iniziata subito in salita in modo inaspettato. Infatti al 17’ del primo tempo l’arbitro, su una conclusione ravvicinata di un attaccante locale con la palla che colpiva un difensore ospite in una mano a protezione del viso, concede il calcio di rigore, poi trasformato in gol da Neri. Subito sotto di un gol però il Cenaia ha reagito e al 22’ è riuscita ad andare in gol con un tiro di Fontana che però il direttore ha annullato perché Ferretti, oltre la linea dei difensori, è stato ritenuto influente sulla traiettoria del pallone. Al 30’ ancora Ferretti in evidenza con una conclusione di testa che finisce oltre la traversa.

Nella ripresa riparte forte il Cenaia per recuperare lo svantaggio con una conclusione di Rossi deviata. Al raddoppio va invece il San Donato che al 14’ trova il gol a seguito di un lungo traversone che Neri appoggia di testa per l’accorrente Bellini che non ha problemi a mettere la palla in rete. Nel finale il Cenaia sta nella metà campo locale ma occasioni da gol non ne crea anche perché il raddoppio ha portato sfiducia nella possibilità di recuperare il risultato negativo.

Pietro Mattonai