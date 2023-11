Serie D. Cenaia, niente da fare. Poker del Gavorrano

FOLLONICA GAVORRANO

4

CENAIA

0

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (80’ Bellini), Origlio, Pino, Souare, Masini (60’ Barlettani), Lo Sicco (4’ Modic sostituito al 74’ da Pignat), Ampollini, Botrini, Regoli (56’ Marcheggiani). All. Masi.

CENAIA: Perullo, Signorini, Papini, Caciagli, Borselli (58’ Bruzzi), Benassi (58’ Quilici), Sanyang (58’ Pasquini), Zaccagnini, Di Bella (74’ Bartolini), Picchi (47’ Simonini), Manfredi. All. Macelloni.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Reti: 8’ Regoli, 21’ Ampollini, 80’ Pino, 86’ Souare.

BAGNO DI GAVORRANO – Terza sconfitta consecutiva per il Cenaia di mister Macelloni che, a tre giorni dal ko interno nello scontro diretto contro il Sansepolcro, incassa un’altra brutta sconfitta, stavolta contro una delle corazzate del campionato. La prima occasione capita agli ospiti. Al 5’ calcio di punizione da buona posizione battuta da Manfredi ma il tiro diretto all’angolino viene deviato da Filippis che si distende e neutralizza. Altra sorta invece poco più tardi per il calcio di punizione battuto dai padroni di casa del Follonica Gavorrano. Si incarica della battuta Regoli che con il destro mette in rete per l’1 a 0. Il Cenaia non ci sta e si ributta in avanti. Capita ancora a Manfredi l’occasione per segnare ma il tiro è centrale e diventa facile preda del portiere. Arriva ancora da calcio piazzato, stavolta da corner, il raddoppio biancorossoblu. Al 21’ angolo battuto da Modic, Perullo devia sulla traversa ma la palla finisce sulla testa di Ampollini che appoggia in rete per il gol che vale il raddoppio. Si fa dura per gli arancioverdi che però non demordono e al 37’ da un cross di Papini altra occasione per Manfredi che di testa spara a lato. Nella ripresa i locali sono bravi a gestire il doppio vantaggio con il Cenaia che ci prova solo con tiri da lontano. Trova invece il 3-0 il Follonica Gavorrano a dieci dalla fine con un mancino da fuori di Pino e all’86’ è Souare firmare il poker finale.

