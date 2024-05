Serie D. Cenaia piega Ponsacco. Brindisi di fine stagione

MOBILIERI PONSACCO

0

CENAIA

3

Mobilieri Ponsacco: Falsettini,.De Vito, Bologna, Grea (30’ st Matteoli), Milli (22’ st Mogavero), Fischer(11’st Nieri), Borselli, Brondi, Regoli (32’ st Innocenti), Sivieri (11’ st Italiano), Panattoni. A disp.Fontanelli, Menichini, Pellegrini, Vannozzi. All. Bozzi.

Cenaia: Borghini, Botrugno, Scuderi, Signorini, Papini, Rossi, Caciagli (21’ st Rustichelli), Bartolini (35’ st Cocucci), Calloni (39’ st Campera), Ferretti (40’ st Macchia), Fontana (32’ st Fenzi). A disp. Gurani,Bucciardi, Pasquini, Beccucci). All.Iacobelli.

Arbitro: Cortale di Locri (Toschi-Merloni).

Marcatori: 4’ pt e 15’ st Ferretti, 40’ Macchia.

Note: Ammoniti Brondi, Bartolini, Caciagli, Angoli 8 a 2,Rec. 1pt- 4st. Spettatori 120.

Era stato tutto preparato nello spazio antistante lo spogliatoio il tavolo per un cordiale rinfresco alle due squadre a fine gara a suggello di apprezzabile cordialità e serena ospitalità. La festa c’e stata ma è stata la squadra del Cenaia a sorridere prima di tutto sul terreno del Comunale rifilando un secco 3 a 0 agli uomini di Bozzi. La squadra ospite riesce a cancellare lo zero vittorie in trasferta in campionato, ed a far sprofondare nel record negativo i Mobilieri che nella stagione non sono mai riusciti a vincere fra le mura di casa. Il Cenaia stravincendo la partita ha messo in pratica semplici manovre, giustamente correte da un buon amalgama, con un minimo di intuizione ma con energia. Il maggior beneficiario del gioco degli ospiti è stato il concittadino Ferretti che nella doppia veste di ex ha firmato due reti. Per i rossoblù una inversione totale nella tenuta e nel gioco rispetto alla partita di Figline. Gara subito in salita per il Ponsacco graziati da Signorini che al 4’ ha centrato la traversa su rigore. Qualche sfuriata rossoblù nel settore di sinistra ha prodotto solo angoli rimasti senza esito. La ripresa poteva segnare una reazione ma la determinazione del Cenaia ha permesso a Ferretti al 15’ di raddoppiare. Il collasso è arrivato al 40’ grazie a un regalo al neo entrato Macchia che ha chiuso i conti e ha aperto il buffet.

Luciano Lombardi