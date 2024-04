Serie D. Cenaia, tempo di saluti: "Match di fine stagione»

Impegno casalingo per i verdiarancioni del Cenaia che ospitano il Ghiviborgo. La squadra locale è chiamata ad archiviare il risultato negativo di domenica scorsa a Poggibonsi per scendere in campo, in questa ultima partita casalinga del campionato, con serenità ma anche con le determinazione e l’orgoglio di aver dato il possibile per provare a mantenere la categoria. E’ l’occasione per poter assistere a del buon gioco e ad una partita divertente, tra due squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica. "Una vera partita da fine stagione - dice un dirigente verde arancione – dopo che tutta la squadra si è ritrovata poche sere fa, non tanto per festeggiare la conclusione del campionato, ma per confermare tutto l’impegno che c’è stato per salvare la stagione. La partita con il Ghiviborgo ci permette inoltre di far festa e congratularci anche al mister ospite, Nico Lelli, già giocatore del Cenaia, ma anche a Perignano e Forcoli, che sta facendo molto bene come giovane allenatore nella serie D". Per quanto riguarda la squadra, tutti i giocatori del Cenaia sono a disposizione, fatta eccezione per Senyang, che però ha ripreso gradualmente ad allenarsi. Inizio della partita alle ore 15.

Pietro Mattonai