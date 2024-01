Serie D. Certaldo a Mezzolara con ’fame’. Per i viola è una sfida salvezza

Trasformare la frustrazione per l’immeritata sconfitta di domenica scorsa al Comunale contro la Sammaurese in rabbia agonistica per centrare la prima vittoria esterna della sua stagione. Questo il principale obiettivo odierno del Certaldo, impegnato alle 14.30 sul campo del Mezzolara in un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Con 13 punti, infatti, i padroni di casa sono terzultimi davanti ai viola valdelsani, staccati di appena due lunghezze. Lontano dal Comunale, però, la squadra di mister Alberto Ramerini fin qui ha conquistato appena un punto, quello conseguito a reti bianche ad Agliana, senza riuscire ancora a segnare. Davanti al proprio pubblico, comunque, anche il Mezzolara ha siglato appena 4 gol e non vince addirittura dall’1-0 inflitto lo scorso 24 settembre al Prato. Vittoriosi 2-0 all’andata, dopo 3 vittorie nelle prime 3 giornate i giallocelesti hanno raccolto soltanto 4 punti nelle ultime 15 partite, ben 7 in meno di quanto saputo fare invece da capitan Razzanelli e compagni. Una partita, insomma, che per il Certaldo potrebbe rappresentare una sliding door: vincendo, infatti, non solo si lascerebbe per la prima volta due squadre alle spalle, ma sfaterebbe anche il tabù trasferta e potrebbe trovare nuovo entusiasmo e fiducia per le partite future. L’importante sarà ripartire dalla prestazione sontuosa messa in campo sette giorni fa contro la Sammaurese, dominata praticamente per l’intero arco dei novanta minuti.

Si.Ci.