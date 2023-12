SERIE D. Colpo Sangio. Arriva il jolly Pertica dalla Pistoiese

SAN GIOVANNI

Dopo la pausa natalizia, gli azzurri di Atos Rigucci riprenderanno questo pomeriggio la preparazione con un nuovo volto all’interno dell’organico. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la società ha ufficializzato l’ingaggio dalla Pistoiese del jolly Gianvito Pertica (nella foto), classe 2000, con oltre 90 presenze in serie D con le maglie di Folgore Caratese, Latte Dolce Sassari e Pistoiese sommate ad altre 20 nel campionato di serie C, sempre con gli arancioni, nel torneo 2021-2022. Può adattarsi a tutti i ruoli di difesa e centrocampo, un elemento polivalente che tornerà sicuramente utile al mister anche per far rifiatare coloro che, fino a questo punto, hanno tirato la carretta. L’arrivo del giocatore barese, sceso undici volte in campo in questa prima parte di stagione, non sarà senz’altro l’unico da qui al prossimo 5 gennaio, ultimo giorno utile per poter tesserare elementi che abbiano rescisso il proprio contratto con le società di appartenenza. Nel mirino almeno altri due giocatori esperti per difesa e attacco e non è, poi, da escludere che venga anche implementato il reparto quote con un ragazzo nato tra il 2004 e il 2005. Dopo le tre partenze eccellenti dei giorni scorsi non sono previste altre uscite.

Massimo Bagiardi