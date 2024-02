Serie D: continua l’ottimo momento di forma dei bianconeri. Il Sansepolcro ora pensa al Figline. Bonura fuori dalla zona a rischio

SANSEPOLCRO

Tre punti pesantissimi, quelli che il Sansepolcro ha conquistato domenica scorsa in extremis al Buitoni contro il Seravezza Pozzi, l’ultima avversaria (per ora) fra le "big" del girone che il calendario ha assegnato ai bianconeri, fermo restando che presto comincerà una serie degli scontri diretti non certo più agevole. Il peso dell’1-0 sui versiliesi è determinato da più componenti: intanto, una classifica che vede i bianconeri per la prima volta fuori, dopo mesi, dalla zona a rischio e soprattutto il fatto che la squadra sia riuscita a vincere una partita oramai avviata verso un pareggio che sarebbe stato legittimo. Stavolta, il palo è stato alleato, nel senso che ha restituito la sfera sui piedi dell’intramontabile Essoussi e quindi la dinamica degli eventi può essere letta come un segnale benevolo del destino, che magari non sarà stato favorevole in precedenza, ma che in una circostanza del genere (ricordiamo i contemporanei successi di Sangiovannese, Orvietana e Real Forte Querceta) ha senza dubbio restituito qualcosa di importante.

Il tecnico Marco Bonura è stato esplicito: "Il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto – ha detto – perché noi non abbiamo messo in mostra il solito gioco: eravamo un po’ timidi e poco brillanti al cospetto di un’avversaria organizzata e che quando la attacchi ti costringe ad allungarti, per cui non li prendevamo più alti e non recuperavamo la palla come a volte facciamo". Ma siccome tutto è bene ciò che finisce bene, ecco che alla fine è stata comunque presa l’intera posta in palio; la striscia positiva è arrivata a nove gare (3 vittorie e 6 pareggi) e la difesa, dall’inizio della fase di ritorno, ha incassato un solo gol in sei giornate, né mai finora il Sansepolcro aveva ottenuto due affermazioni di fila. Si tratta ora di proseguire lungo questa strada, che domenica prossima condurrà a Figline Valdarno.

Claudio Roselli