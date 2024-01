Serie D. Curiosità Figline, con il Querceta tante novità

Nella 1ª di ritorno, il San Donato Tavarnelle è impegnato in trasferta, il Figline sarà di scena davanti al suo pubblico. Nel girone "E" si gioca alle 14,30.

Follonica Gavorrano-San Donato Tav.lle (all’andata 0-0) arbitro: Gianni di Reggio Emilia). Si rinnova un vecchio duello fra due squadre che hanno sempre affrontato le sfide senza risparmio di colpi. Un San Donato che dopo due sconfitte di fila è pronto a iniziare un nuovo percorso con l’obiettivo di crescere in classifica. Per la formazione c’è il rientro i difesa di Frosali, con la conferma a centrocampo di Calamai, Belli e Marianelli. Per l’attacco, il tecnico Collacchioni oltre a puntare su Barazzetta, Bellini, Neri, Seghi, può contare sul nuovo attaccante Elias Oitana, ex Fortis. Nel Follonica Gavorrano c’è Pignat squalificato mentre gli ex di turno sono: Vieri Regoli, Antonino Pino e Mattia Mencagli, mentre in gialloblù gioca Vieri Di Blasio, al Gavorrano nella stagione 2019/20.

Figline 1965-Real Forte Querceta (1-0: Bruni) arbitro: Zantedeschi di Verona). La sfida odierna al "Del Buffa" si presenta interessante con tante novità in casa Figline. Alle partenze di Rufini, Caggianese, Di Blasio, Sottili, Matteini e Donnarumma, il direttore Agatensi ha rim-pinguato la rosa con gli innesti di Federico Costantini (2004) ex Foia-no, Elia Masini (2003), esterno ex Prato, con l’attaccante Leonardo Saccardi ex Poggibonsi, il difensore Federico Simonti (2000) ex Fiorentina e Sangiovannese e Alessio Sabatini (1994) ex San Miniato Basso. Per la gara di oggi nel Figline mancherà Sesti squalificato, fra gli ospiti non ci saranno Maccabruni e Gabrielli.

Giovanni Puleri