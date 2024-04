GROSSETO

GROSSETO (4-3-3): Raffaelli; Aprili, Cretella, Saio, Macchi (29’st Prati); Riccobono (27’st Bensaja), Sabelli, Sacchini (38’st Violante); Romairone (48’st Fregoli), Marzierli, Rinaldini. A disp.: Sclano, Morelli, Russo, Porcu, Nocciolini. All.: Malotti.

ORVIETANA (4-3-3): Rossi; Manoni, Congiu, Ricci, Caravaggi (1’st Lorenzini); Orchi (44’st Sforza), Greco, Proia; Chiaverini (24’st Marchegiani), Santi (20’st Stampete), Fabri (1’st Sakoa). A disp.: Marricchi, Siciliano, Di Natale, Marsilii. All.: Rizzolo.

Arbitro: Mazzer di Conegliano

Marcatori: 8’pt Romairone (G), 22’st Riccobono (G), 37’st Ricci (O).

Note: espulso Ricci al 42’st per doppia ammonizione.

GROSSETO – L’Orvietana perde di misura a Grosseto e dovrà attendere l’ultima giornata, domenica prossima in casa contro il Livorno, per conoscere il proprio destino. L’Orvietana si fa vedere al 6’: palla in area per Chiaverini, che trova Santi in area, ma l’attaccante viene anticipato. Il lato sinistro di attacco maremmano porta i suoi frutti all’8’, quando Rinaldini pesca Romairone in area che porta in vantaggio i suoi. Romairone sembra avere un conto aperto con l’Orvietana, visto che aveva deciso anche la gara d’andata. L’Orvietana però stringe i denti e si fa pericolosa prima con un colpo di testa di Congiu, da angolo di Manoni, poi con un’altra incursione di Chiaverini. Grosseto ancora sugli scudi con Macchi, ben pescato dopo un’azione tutta di prima tra Sabelli e Rinaldini, poi ancora con Romairone che chiama alla parata in tuffo Rossi. Ad inizio ripresa dentro Lorenzini per Caravaggi e Sakoa per Fabri, tatticamente non cambia nulla. Il break decisivo arriva a metà secondo tempo, palla lunga per Aprili, contrasto con Lorenzini che viene strattonato e finisce a terra , tutti si fermano attendendo un fischio che non arriva, Aprili allora approfitta della situazione, pesca Riccobono sul fronte opposto che, trafigge Rossi per il 2-0. Rizzolo inserisce anche Stampete, che subito prova una conclusione al volo, ma centrale, poi al 37’ la gara si riapre: l’Orvietana spinge sulla sinistra, cross perfetto di Lorenzini per Ricci, salito dalla difesa, colpo di testa vincente del capitano che però non basta.