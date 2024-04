Serie D: di scena fuori casa con il Follonica Gavorrano. Real Forte Querceta al passaggio dell’Ave Maria. Buglio vuole tenere acceso il lumicino della speranza

A questo punto della stagione non servono tante parole. "Dobbiamo andare a Gavorrano e fare la partita perfetta. Tutto il resto non conta". C’è ancora un lumicino acceso e Francesco Buglio vuole fare il possibile per non spegnerlo e per restare aggrappati alla salvezza in serie D. In casa del Follonica Gavorrano (fischio di inizio ore 15) serve l’impresa ma il Real Forte Querceta non ha più niente da perdere.

"Dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per non tornare da questa trasferta a mani vuote - spiega il tecnico del Real Forte Querceta - La situazione non è facile, non siamo padroni del nostro destino ma abbiamo il dovere di provarci fino in fondo". Testa e cuore in campo mentre almeno un orecchio sarà sintonizzato sulle altre due gare decisive per la volata playout: Vivi Altotevere Sansepolcro-Aquila Montevarchi e Grosseto-Orvietana. Buglio chiama a raccolta i suoi ragazzi e chiede loro uno sforzo in più. "In settimana abbiamo lavorato tantissimo per preparare questa gara. Conosciamo pregi e difetti dei nostri avversari. Mi auguro che in campo ci siano quell’attenzione e quella volontà che sono fondamentali in partite come queste". Pochi scelte di formazione per Buglio. Nessuno tra gli indisponibili di lungo corso recupera in tempo (forse Gemmi per la panchina). Alla lista degli infortunati si aggiunge Meucci. Si va verso la conferma dell’undici visto contro il Tau Calcio Altopascio, con una unica novità: il ritorno tra i pali di Gatti. Buglio si affida alla qualità dei suoi giocatori migliori. "Sono loro che devono determinare e dare qualcosa di più. Anche quelli che entrano dalla panchina devono avere la convinzione che bastano anche pochi minuti per cambiare una stagione".

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Pecchia, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bucchioni, Giuliani, Michelucci; Podestà; Flores Heatley, Pegollo.

Michele Nardini