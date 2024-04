Serie d: domani la gara nel deserto dell’ardenza. Montevarchi, il presidente Livi carica la squadra: "Faremo bene contro il Livorno»

MONTEVARCHI

"Sono sicuro che a Livorno la squadra farà bene". La battuta flash del presidente del Montevarchi Angelo Livi, pronunciata subito dopo la vittoria con il Real Forte Querceta in risposta a chi gli chiedeva se la sfida di domani all’Ardenza sia da considerare proibitiva, dà il senso della convinzione degli aquilotti di poter tornare in Valdarno con il conforto del risultato. Come dire: la lezione di Piancastagnaio e l’approccio sbagliato alla gara con un avversario dai valori simili a quelli dei labronici deve servire ai rossoblù per non ripetere in riva al Tirreno gli errori della trasferta precedente. Dare "più del massimo", insomma, è l’imperativo per una squadra che per salvarsi è chiamata ora più che mai a lottare con il coltello tra i denti, scendendo in campo in terra livornese senza timori reverenziali, pur nella consapevolezza di misurarsi con una corazzata alla ricerca, a sua volta, del riscatto per riavvicinare la vetta.

Livi tiene in maniera particolare alla partita che si giocherà, va ricordato, a porte chiuse nello stadio intitolato ad Armando Picchi. Sì, perché 25 anni fa, il 25 aprile ‘99, con i valdarnesi bella realtà della C1 – giungeranno settimi sfoggiando la difesa meno battuta dell’intero professionismo con sole 15 reti subite – il massimo dirigente montevarchino, fu uno dei promotori, insieme a Massimo Mariani, di un memorabile incontro con Costanzo Balleri, il livornese più amato e l’allenatore per antonomasia dell’Aquila, presente un gran numero di sportivi arrivati dal Valdarno. Fu una giornata storica anche sul terreno di gioco visto che nel pomeriggio i rossoblù di Discepoli piegarono il Livorno con un clamoroso 4-0, grazie alla doppietta di Masi e ai centri di Alteri e Affatigato. Un amarcord di buon auspicio.

Giustino Bonci