Serie D: domenica al Brilli Peri c’è la Pianese e il tecnico può recuperare Muscas, Boncompagni, Messini, Lischi e Ciofi. Montevarchi, Calori prepara la sfida alla leader

MONTEVARCHI

Fermare un treno in corsa e, al momento, la squadra più in forma del campionato. È la missione che il Montevarchi spera di rendere possibile domenica prossima al Brilli Peri dove si presenterà la capolista Pianese, leader del girone E di serie D con 24 punti. Certo, Calori e i suoi ragazzi sono consapevoli che ci vorrà un’impresa contro un avversario attrezzato ed espressione di un club dalle enormi potenzialità economiche. E anche se le candidate estive alla Lega Pro erano soprattutto Livorno e Grosseto per adesso gli amiatini dimostrano di avere una marcia in più. Senza dimenticare che i bianconeri devono recuperare l’incontro con il Livorno rinviato a mercoledì 15 novembre per una manifestazione fieristica tradizionale e di richiamo a Piancastagnaio. In quella data si giocherà anche la gara tra Ponsacco e Aquila, saltata l’altro ieri.

Approfittando della pausa agonistica, allora, i rossoblù hanno intensificato il lavoro in vista di una settimana lunga, perché dopo la sfida interna con la Pianese e il recupero del Comunale ponsacchino saranno ancora in trasferta il 19 del mese a Forte dei Marmi con il Real Querceta. Di fronte alla prima della classe i valdarnesi non si sentono anzitempo vittime sacrificali. Anzi, confidando di poter convocare di nuovo gli infortunati – Muscas, Boncompagni, Messini, Lischi e, finalmente, Ciofi – meditano il colpaccio.

Giustino Bonci