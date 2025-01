Serie D, dopo Grosseto-Seravezza. Brando si gode il gioco: "I numeri sono ottimi»

Non prende gol e non perde in trasferta (... nel recente periodo ha ricominciato molto spesso a vincere anche in casa) il Seravezza di Lucio Brando che, dopo lo 0-0 di mercoledì nel recupero del big-match a Grosseto, aggiorna i suoi numeri positivi di questa fin qui brillante stagione che vede i verdazzurri al secondo posto solitario, adesso a -8 dal Livorno che a detta di tutti vincerà questo campionato per distacco e in anticipo essendo uno squadrone che non sbaglia un colpo sul campo.

La striscia utile seravezzina sale ora a quattro gare di fila (con 8 punti fatti) e soprattutto ad aumentare è il numero dei clean-sheet stagionali. Da tre gare consecutive il Seravezza non prende gol... ed è la sesta volta nelle ultime otto partite che i verdazzurri escono dal campo a porta inviolata. Inoltre è notevole pure il dato del rendimento in trasferta, dove la squadra di Brando ha perso solo una volta, a Siena (per altro 3-2 immeritatamente) il 6 ottobre scorso, facendo figuroni anche a Livorno e Grosseto in stadi di blasone.

E pure in casa lo score recente è molto positivo: nelle ultime sei gare interne ha collezionato 15 punti sui 18 disponibili. E domenica al “Buon Riposo“ arriva l’Ostia Mare. "La testa nostra va già alla partita di domenica – dice il tecnico verdazzurro – a Grosseto avremmo dovuto vincere noi per la mole di gioco espressa e per le occasioni create. Ho ancora negli occhi quella paratona di Raffaelle sulla spizzata di testa di Benedetti a fine primo tempo e poi la situazione con Stabile davanti al portiere ad inizio secondo tempo". "Sono veramente tanto orgoglioso della mia squadra – rivela Brando – ho un gruppo di ragazzi che sta facendo qualcosa di importante, portando avanti un percorso notevole in un campionato diificile e stimolante. Anche a Grosseto siamo andati a proporre il nostro gioco facendo vedere ciò che sappiamo fare. Il campionato, si sa, lo vincerà il Livorno. Ma a me di quello non interessa un bel nulla. Io voglio continuare a vedere il mio Seravezza che lavora e gioca come stiamo facendo da mesi. Così ci toglieremo soddisfazioni".