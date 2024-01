Serie D: due operazioni nella fase conclusiva per il club. Sangio valuta Simonti. Rotondo: ore cruciali

SAN GIOVANNI

Niccolò Rotondo (nella foto) a ore diverrà un nuovo giocatore della Sangiovannese. Problemi burocratici, si attende il via libera dalla federazione per lo svincolo dal Grosseto, non hanno permesso già ieri di poter ufficializzare l’operazione che però potrebbe diventare definitiva nella giornata odierna. L’attaccante classe 2003, che in questa stagione ha collezionato appena 75 minuti frutto di cinque presenze, è reduce da un brutto infortunio al ginocchio ma nel corso del campionato 2022/23 si è contraddistinto come una delle quote più interessanti della categoria andando a segno cinque volte in 21 partite giocate per poi fermarsi, ad aprile, in occasione di una gara giocata per la Viareggio Cup, causa infortunio che non gli ha permesso di finire una stagione che sarebbe sicuramente stata su altissimi livelli. A Grosseto nel suo reparto era chiuso da fior di giocatori per la categoria, da qui la voglia di rescindere il suo rapporto professionale e di sposare il progetto azzurro per ritagliarsi uno spazio più importante in questa seconda parte di stagione. L’arrivo del ventenne cresciuto nel vivaio maremmano, non chiuderà di fatto le operazioni in entrata che hanno visto fino a questo punto otto volti nuovi all’interno dell’organico allenato da Atos Rigucci.

La priorità, come confermato dal direttore generale Giuseppe Morandini, è quella di poter prendere un nuovo difensore per sostituire l’infortunato Lorenzoni che ne avrà per tutto il campionato. Non sarà in quota, si cercherà comunque un profilo in linea a quelle che sono le indicazioni economiche della società e si confida di poterlo mettere a disposizione del tecnico prima della gara che, domenica, sarà giocata in casa contro il Ghiviborgo. E poi tutta da valutare la posizione del terzino Federico Simonti, arrivato il 14 ottobre; i recenti acquisti di Gianassi ma soprattutto Masetti potrebbero portarlo a scegliere un’altra destinazione, è però necessario che si svincoli prima di venerdì ultimo giorno utile per poter poi accasarsi in altri lidi.

Massimo Bagiardi