Serie D. È una Cittadella da sogno. A Pistoia un bis storico

PISTOIESE (3-5-2): Lagonigro; Donida (7’st Larhrib), Mazzei, Bertolo; Kharmoud (33’ st Basanisi), Greselin, Tanasa (7’st Caponi), Grilli (16’st Maloku), Diodato; Sparacello (26’st Tascini), Cardella. A disp.: Cecchini, Dibenedetto, Polvani, Balleello. All. Giacomarro

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Fontana (42’st Teresi), Sabotic, Aldrovandi, Sardella; Osuji (12’st Mora), Marchetti, Cesar Tesa; Bertani (26’st Serra); Formato, Guidone (37’st Sala). A disp. Albieri, Gandolfi, Pezzani, Truffelli, Martej. All. Salmi

Arbitro: Mazzer di Conegliano

Reti: 22’ Guidone, 20’st Sparacello, 32’ Formato

Note: ammoniti Marchetti, Cardella, Tanasa, Grilli, Kharmoud, Bertolo e Fontana

Altro che favola, la Cittadella Vis Modena fa sempre più sul serio e dopo aver affondato il Piacenza al ’Braglia’ sbanca anche il ’Melani’ di Pistoia. Due corazzate che puntano alla C e due vittorie 2-1 con la vetta in classifica insieme al Tau Altopascio, non male come debutto in D per la squadra di Salmi, che in Toscana ha confermato tutte le sue qualità ed una coppia d’attacco strepitosa. Ci pensano ancora Marco Guidone (3 gol in 4 gare con la coppa) e Alberto Formato (4 timbri su 4) a stendere i toscani con due gol di pregevole fattura e tanto lavoro per la squadra.

Eppure i biancazzurri – col 4-3-1-2 in fotocopia anche negli uomini al debutto – avevano tremato in avvio con la traversa colta da Kharmoud a Piga battuto con un tiro dal limite. Poco dopo su corner Guidone fa da sponda di testa e Formato segna sul secondo palo ma è in offside e la rete viene annullata. La Pistoiese si fa pericolosa coi tiri fuori misura di Cardella e Diodato, ma è la ’Citta’ a passare al 22’: grande discesa a destra di Bertani, cross su cui il velo ’letale’ di Formato lascia Guidone libero di battere Lagonegro di piede da due passi.

Giacomarro si gioca subito l’ex carpigiano Larhrib e Caponi a inizio ripresa e gli arancioni con Cardella di testa, imbeccato da Grilli, vanno vicini al pari, che poi arriva al 20’ quando dal cross di Caponi è Kharmoud a proteggere palla servendo indietro il rimorchio di Sparacello che non dà scampo a Piga. Invece di dare carica alla Pistoiese l’1-1, come sette giorni prima col Piacenza, esalta la Cittadella che torna avanti con uno schema fallo laterale: Guidone spizza per Caesar Tesa il cui cross nell’area trova il taglio letale fra due uomini di Formato che di testa fa secco ancora Lagonegro con la quarta rete in 4 gare ufficiali. Inutile il forcing disordinato dei toscani, la Cittadella è capolista a punteggio pieno.