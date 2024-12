Serie D femminile. L’Invicta ospita il Capannoli a Marina

Decimo turno per la serie D femminile dell’Invicta. Oggi alle 18 le giovane ragazze allenate dal duo Spina Chiappelli ospitano il Psb Capannoli per provare a riscattarsi della sconfitta subita nel turno scorso. La formazione grossetana, composta da giovanissime, oggi al PalaMaroncelli attende la formazione pisana che ha due punti in meno dell’Invicta. Occasione ghiotta quindi per tenerle a distanza. I due tecnici però non vogliono prendee rischi, sapendo che servirà il giusto approccio per avere la meglio del Capannoli. La squadra, che partecipa in contemporanea al torneo under 18 è imbattuta in questa categoria, a dimostrazione del talento della squadra. Le convocate: Sara Alfieri, Giovanna Ambrosecchio, Lucrezia Bertelli, Carolina Bianco, Carlotta Bosi, Matilde Bronchini, Erika Fidanzi, Noemi Goracci, Matilda Marzocchi, Camilla Parronchi, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Giorgia Rossi, Marica Saviello, Ilaria Volpi.