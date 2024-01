Serie D. Figline, trasferta brivido. S. Donato non sbagliare

Fra le tante sfide di questa 4ª giornata di ritorno del girone "E" i fari sono puntati sulla partitissima di serie D con la capolista Pianese che riceve il Figline. Per il San Donato Tavarnelle che gioca in casa, c’è l’ostacolo Cenaia da superare per non compromettere il prosieguo del campionato. Queste le gare di oggi alle 14,30.

Pianese-Figline 1965 (all’andata 2-1: Mastropietro, Bruni rig. Polidori) arbitro Colelli di Ostia Lido. Accantonata l’euforia per il successo sul San Donato, il Figline è pronto a sfidare la capolista. L’allenatore gial-loblù Tronconi ha già messo in guardia i suoi nel ribadire che non sarà una partita semplice, contro una Pianese che vanta una buona difesa, il miglior attacco con Mignani capocannoniere del campionato. Quindi, occorrerà tutte le precauzioni possibili per farsi trovare pronti anche alla sfida in quanto l’obiettivo del Figline è quello di ottenere un risultato positivo. Per la formazione, oltre al rientro di Ficini e alla riconferma di Conti fra i pali con Sabatini centrale, non sono previsti altri cambiamenti. L’attacco sarà sempre composto da Bruni, Zhupa e Diarra. Nella Pianese manca capitan Gagliardi che sarà sostituito da Lo Porto e l’attaccante Kouko.

San Donato Tavarnelle-Cenaia (1-0: Barazzetta) arbitro D’Andria di Nocera Inferiore. Per il San Donato Tavarnelle è giunto il momento di chiedere un cambiamento di marcia perchè di questo passo non si va molto lontano. Non è accettabile che contro formazioni di spessore come Grosseto e Seravezza la squadra riesce a vincere, mentre con quelle della sua portata resta a mani vuote. Se non arriva la vittoria la zona play out può diventare realtà. Dopo quattro sconfitte (su cinque gare), c’è bisogno di raddrizzare il percorso e per farlo, servirà tanta più concentrazione. Contro il Cenaia non ci sarà Videtta squalificato, probabilmente sostituito da Chiti. Per l’attacco Collacchioni potrà scegliere fra cinque giocatori a disposizione: Barazzetta, Neri, Bellini, Oitana e Bocci.

Giovanni Puleri