Serie d. FolloGavo, c’è amarezza: "Giochiamo impauriti»

Ancora un gol subìto allo scadere e ancora una sconfitta. Il Follonica Gavorrano non riesce ad uscire da questo problema. E c’è amarezza.

"E’ una ripetizione di tante situazioni negative – spiega Marco Masi, allenatore dei minerari. Eravamo in vantaggio, eravamo in controllo, poi abbiamo fatto un errore e l’abbiamo riaperta. Abbiamo perso ordine ed è arrivato il secondo gol avversario. Ci tengo a precisare che non me la sento di addossare colpe ai ragazzi perché fanno quello che deve essere fatto. Il problema è un altro. Lavoriamo, quest’anno però i risultati non arrivano e mi assumo le responsabilità. Il gruppo è valido. Sono sempre fiducioso perché i ragazzi lavorano bene. In settimana avevamo fatto un ottimo lavoro di preparazione, ma poi domenica non abbiamo raccolto nulla. Il primo gol è difficile da spiegare, non ha niente di logico".

Piccoli errori ogni domenica che costano caro alla squadra, adesso invischiata nella corsa per evitare i playout. "Dobbiamo essere uniti – ha aggiunto il presidente Paolo Balloni –. Le assenze contano, la voglia c’è ma ci manca qualcosa per superare questi ostacoli. Noi regaliamo punti importanti e la classifica va vista dobbiamo fare attenzione. Quest’anno stiamo subendo, i ragazzi hanno paura. Dobbiamo ritrovare la quadra e guardare avanti. Dobbiamo lavorare più sulla testa che sulle gambe. I ragazzi devono ritrovare fiducia. Il gruppo deve togliersi timori e paure di dosso".