Serie D. FolloGavo, c’è un Pino robusto: "Stiamo facendo bene»

La partita più difficile e dispendiosa del 2023. l’ultima fatica dell’anno per il Follonica Gavorrano è coincisa col pareggio casalingo col Ghiviborgo. Un 2-2 scoppiettante con ancora in rete l’attaccante Pino, giunto a quota 3 reti in campionato, più due assist. Ma oltre a questi dati c’è anche tanto lavoro sporco. L’attaccante del Follonica Gavorrano è stato protagonista di una gara aggressiva e pimpante in zona offensiva, con il gol del momentaneo pareggio arrivato al 3’ della ripresa dopo aver rubato un bel pallone al limite dell’area avversaria, trafiggendo il portiere con grande freddezza.

"Il Ghiviborgo è una squadra che sapevamo giocava bene – ha spiegato l’attaccante siciliano –, ci hanno fatto correre e abbiamo sprecato molte energie. Ma il pareggio alla fine è stato giusto". Pino ha segnato un gol su cui ci sono state le proteste degli avversari. "Sul gol ho recuperato il pallone, loro si sono fermati pensando ad un fallo e io l’ho messa dentro – ha aggiunto l’attaccante –. La stagione sta andando bene. Siamo partiti lentamente, con inizio difficile. Poi ci siamo ripresi e ci siamo anche presi quello che meritavamo. Nella seconda parte di stagione speriamo di dare il massimo". Il giocatore è tornato in Sicilia per le festività per stare assieme alla sua famiglia. Poi è tornato in Maremma per ritrovarsi con il gruppo e prepararsi al 7 gennaio quando ci sarà la ripresa del campionato.