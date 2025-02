Serie d. FolloGavo, fiducia ritrovata. Masini: "Stiamo crescendo»

Primi novanta minuti in stagione per il giovane Matteo Masini contro il Foligno. Il centrocampista del Follonica Gavorrano si è messo in luce nella vittoria di domenica, trovando finalmente i minuti per essere al centro del gioco che, assieme alla prestazione, sono stati utili per arrivare alla vittoria.

"Venivamo da una vittoria importante contro il Flaminia, che non merita quella classifica, e ci siamo ripetuti anche contro un Foligno che è una squadra importante – dice Masini –. Ci siamo presi tre punti contro un avversario d’alta classifica. Ho sentito buone sensazioni e dobbiamo continuare a lavorare così".

Partito titolare, il giovane centrocampista è rimasto in campo tutto l’incontro contro gli umbri. Classe 2005, Masini, è arrivato dalla Primavera dell’Empoli. Milanese di origine, negli ultimi anni la crescita esponenziale in azzurro: approdato alle giovanili dell’Empoli nel 2020, ha giocato con profitto nella formazione Under 17, in quella Under 18 e, prima di arrivare in Maremma, anche nella Primavera.

"Mi sento meglio e mi sto integrando sempre di più. Sono contento di aver giocato tutto l’incontro. Giocare insieme a Lo Sicco è importante perché mi trovo bene con lui che ha esperienza. Da lui imparo molto. Ora ci attende la Fezzanese. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra con grandi motivazioni. Noi cercheremo di essere compatti e giocare di squadra come nelle ultime partite per fare risultato pieno".