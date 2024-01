Serie D. FolloGavo, gara verità. Bus gratis per i tifosi

In vista dello scontro al vertice di domenica, inizia la mobilitazione in casa Follonica Gavorrano. La formazione di Masi, seconda a pari punti della Pianese, sarà domenica a Piancastagnaio per alimentare sogni di gloria. La società mineraria, qualora raggiungesse un numero minimo di 35 partecipanti, metterà a disposizione un pullman per i tifosi per la trasferta. La partenza avverrà alle 11.30, dal piazzale Rondelli a Follonica, passando poi dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano (biglietteria) alle 11.50. Il viaggio verrà offerto dalla società, mentre il biglietto per lo stadio avrà un costo di 10 euro.

Questa intanto è senza dubbio una settimana speciale per il direttore generale Renato Vagaggini e per i tanti ex Pianese che militano nel Follonica Gavorrano. La sfida di domenica tra gli amiatini e i biancorossoblù è di quelle da non perdere, mentre il diggì dei minerari, dopo i 23 anni passati in bianconero, si prepara ad affrontare una gara che mette di fronte le due seconde della classe, staccate di un punto dal Seravezza.

"Questa è la partita – sottolinea Vagaggini –. Si tratta di due società amiche che, sul campo, vogliono entrambe vincere e conquistare i tre punti. Due proprietà e due imprenditori che hanno un bel rapporto di stima. I rapporti sono molto buoni, ma questa gara è importantissima per entrambe. Loro hanno appena perso la vetta, mentre noi abbiamo fatto una gran rimonta e non ci vogliamo fermare".

Quella con la Pianese sarà un po’ la sfida degli ex, soprattutto tra chi veste il biancorossoblù. "Io sono stato alla Pianese per 23 anni – prosegue il direttore generale del Follonica Gavorrano –. Prima per tre anni come giocatore e poi per 20 come direttore e siamo arrivati fino alla serie C. In qualche modo queste due società sono accomunate da due grandi proprietà che si stimano molto".