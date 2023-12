Serie D. FolloGavo, la gara di coppa si giocherà l’11 febbraio

Si giocherà domenica 11 febbraio alle 14.30, nello stadio Comunale di Casatenovo in provincia di Lecco, il match di Coppa Italia di serie D tra Casatese e Follonica Gavorrano, valido per i quarti di finale. L’ufficializzazione della data arriva dopo lo spostamento del turno al 7 febbraio, visti i cambi di calendario dettati dalla settantaquattresima edizione della Viareggio Cup.

Intanto, a livello giovanile, è terminata con una sconfitta per 2-1 la gara interna della formazione Juniores biancorossoblù contro la Romana. In gol per la squadra di Angeli La Hara, che nella ripresa ha accorciato le distanze dopo il doppio vantaggio degli ospiti nella prima frazione. Ancora una prestazione di orgoglio nel secondo tempo, che non è bastata per portare a casa dei punti contro la sesta della classe.

"È stata una partita giocata poco a calcio per via delle condizioni del campo – sottolinea mister Maurizio Angeli –. Una gara fatta di contrasti e seconde palle, con cattiveria agonistica. Ci è però mancata un po’ di determinazione e abbiamo regalato un tempo agli avversari, abbiamo preso due gol per altrettante disattenzioni. Loro sono stati più bravi di noi sulla conquista delle palle sporche e sui contrasti. Nel secondo tempo siamo rientrati con un piglio migliore e siamo riusciti ad accorciare".