Serie D. FolloGavo, preso un portiere. Arriva Matteo Marenco

Un nuovo portiere per il Follonica Gavorrano. La società mineraria ha annunciato l’arrivo di Matteo Marenco, classe 1999, svincolato. Nato a Torino, Marenco ha militato, tra le altre, nelle giovanili della Juventus e del club belga dell’Anderlecht, giocando poi nelle prime squadre del Crema, Giana Erminio, Chieri, PontDonnaz Hône Arnad Evançon e Rieti.

"Avevamo necessità di sostituire Mattia Bianchi – spiega il direttore generale Renato Vagaggini –. L’arrivo di Marenco dalla lista degli svincolati chiude il mercato e la nostra rosa. Dopo le partenze di Origlio, Marcheggiani e Mezzasoma, che hanno deciso di andare altrove, abbiamo operato sul mercato con operazioni mirate".

L’arrivo di Marenco va a sopperire la partenza recente di Bianchi che a fine gennaio aveva terminato il proprio prestito in Maremma anzitempo per fare rientro alla casa madre all’Atalanta. In queste due settimane dato che nella formazione Juniores nazionale erano presenti due portieri promettenti classe 2006 come Riccardo De Masi e Gioele Uccelletti, di volta in volta questi erano stati aggregati alla prima squadra con il ruolo di secondo. Visto che però Marenco risultava svincolato il direttore generale Vagaggini ha deciso di puntellare la rosa prendendolo e chiudendo così il calciomercato di riparazione.