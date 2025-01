Serie D. FolloGavo, serve altro. Ora una reazione

Invertire la tendenza casalinga ed iniziare a vincere anche al "Malservisi-Matteini". Il Follonica Gavorrano ha resettato l’inizio shock del 2025 – con la batosta di Livorno – e si prepara alla seconda giornata del girone di ritorno in programma domani. Il decimo posto in classifica e l’eliminazione dalla Coppa Italia sono due nei che non possono far sorridere nessuno in casa biancorossoblù. Domani però c’è l’opportunità di ripartire al meglio sfidando il Terranuova Traiana che ha 4 punti in meno dei minerari e lotta per uscire dai playout. Minerari attualmente fuori dalla corsa salvezza, ma un passo falso domani potrebbe far cadere in acque torbide Lo Sicco e soci. Quella di domani sarà la prima di sedici finali, ma prima ci sarà da invertire la rotta.

Ad oggi il Follonica Gavorrano in casa è una delle formazioni col rendimento peggiore: di 24 punti totali solo 10 sono arrivati tra le mura amiche. Su otto incontri casalinghi infatti sono arrivate solo tre vittorie ed un pareggio contro quattro sconfitte. Un bottino da playout, in effetti. Fortuna che fuori casa la squadra finora è andata meglio, cogliendo 14 punti frutto di 4 vittorie e due pareggi. Invertire la tendenza vuol dire quindi iniziare a vincere in casa per risalire la classifica.

Il problema è abbastanza chiaro. I troppi infortuni hanno danneggiato la squadra, ma anche la mancanza di personalità ha influito. Infatti contro i minerari, quando giocano in casa, molte formazioni tendono a chiudersi per poi colpire in contropiede. Le difficoltà a scardinare le difese avversarie e la poca personalità in campo hanno fatto sì che a Gavorrano i minerari finora abbiano festeggiato poco. Servirà quindi andare oltre al 100% richiesto dall’allenatore ai propri giocatori.