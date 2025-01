Serie D. FolloGavo, si cambia. Saluta anche Zini

Un altro attaccante saluta il Follonica Gavorrano. Andrea Zini (nella foto), che non era stato convocato nelle ultime settimane, ha salutato la Maremma per accasarsi alla Recanatese.

Zini, attaccante ventisettenne, ha già preso parte al suo primo allenamento nel centro sportivo "Tubaldi". Dopo l’addio di Kernezo e D’Este, anche Zini quindi saluta in questa finestra di calciomercato. Praticamente tutto il pacchetto degli attaccanti è stato sostituito, con il solo Kondaj rimasto alla corte di mister Marco Masi. Un po’ una bocciatura da parte del nuovo direttore generale Giovannini sul lavoro svolto dal suo predecessore, visto come tre attaccanti presi in estate sono stati sostituiti in questa finestra di mercato.

Se Zini, pur giocando bene, non era riuscito a segnare, D’Este e Kernezo invece avevano mantenuto buoni standard realizzativi e di statistiche. Col nuovo direttore generale però sono cambiate molte cose. Zini, formatosi nel settore giovanile dell’Empoli, dove ha brillato particolarmente nella squadra Primavera con uno score di 13 reti in 16 apparizioni, ha successivamente maturato esperienza in serie C, collezionando 15 presenze con le maglie di Arezzo e Latina. Ma è in serie D che l’attaccante ha davvero lasciato il segno, distinguendosi con un bottino di 24 gol in 85 presenze, distribuite tra le esperienze con Pianese, San Donato Tavarnelle, Ghiviborgo e Follonica Gavorrano.

Forse la stagione peggiore è stata proprio questa per Zini che in Maremma non ha tenuto alti i dati delle proprie statistiche segnando un solo gol nel girone d’andata. Un bottino misero per l’esterno offensivo che la società ha deciso di mettere sul mercato. Con lui sono tre gli attaccanti che hanno cambiato casacca in questo inverno. Al loro posto sono arrivati Giustarini e Arrighini che, con Tatti, Bramante e Kondaj, sono tutti giocatori che possono partecipare alla fase offensiva di Marco Masi.