Serie D. FolloGavo, trasferta amara. I tre punti vanno al Seravezza

Sconfitta di misura per il Follonica Gavorrano, che cede 1-0 in casa del Seravezza subendo gol nel recupero del primo tempo. Pronti via e Lo Sicco prova a rompere il ghiaccio con due tiri dalla distanza. Il Seravezza risponde al 20’ con Bozzi, Antonini blocca in presa centrale. Al 30’ è Benedetti che sporca i guantoni di Antonini, che comunque para facilmente la conclusione dell’attaccante della formazione di casa. Un minuto più tardi arrivano due colpi di testa da parte del Follonica Gavorrano: il primo è ad opera di D’Este, che viene deviato in corner dal portiere. Sul calcio d’angolo Morelli invece non inquadra la porta. Al 36’ ci prova Greco su calcio di punizione da posizione defilata, Antonini devia con i pugni. Un minuto più tardi Bocci raccoglie palla in area e calcia, palla di poco alta sopra la traversa. Al 47’ il Seravezza passa in vantaggio: Lepri serve Stabile in area che trova una conclusione imparabile che porta i padroni di casa in avanti. Al termine dei 4’ di recupero concessi dall’arbitro le due squadre vanno negli spogliatoi sull’1-0. Secondo tempo poi meno vivace rispetto alla prima frazione.

Al 29’ attento Antonini in tuffo a deviare in angolo una conclusione dalla distanza ad opera del Seravezza. Al 34’ è invece Tatti a cercare l’eurogol da lontano su suggerimento di Souare, Lagomarsini para centralmente. Il Follonica Gavorrano cerca l’offensiva finale e al 45’ ci prova Scartoni dal limite, palla che è facile preda del portiere del Seravezza. Nel finale Rosini sfiora anche il gol, calciando a fil di palo con Lagomarsini battuto dopo aver ricevuto da Lo Sicco. È l’ultimo brivido, al termine dei 5’ di recupero a festeggiare è il Seravezza. I biancorossoblù torneranno in campo il 5 gennaio nella trasferta di Livorno.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti, Paolieri, Greco (27’ st Coly), Lepri (13’ st Turini), Benedetti, Menghi, Bocci (16’ st Sforzi), Bedini, Sanzone, Stabile (44’ st Salerno). All. Brando.

FOLLOGAVO: Antonini, Morelli, Brunetti, Masini (20’ st Bramante), Pino, Scartoni, Kondaj (8’ st Pignat), Tatti (40’ st Scartabelli), Lo Sicco, Rosini, D’Este (33’ st Souare). All. Masi.

Rete: 47’ Stabile.