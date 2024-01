Serie D. FolloGavo, trasferta senza il pubblico

Trasferta insidiosa ed a porte chiuse. Ma da vincere a tutti i costi per provare ad insidiare la Pianese. Sul cammino del Follonica Gavorrano c’è infatti l’Aquila Montevarchi, squadra che lo scorso anno militava nel campionato di serie C e che adesso deve fare i conti con una classifica abbastanza difficile, nella prima posizione utile per la salvezza diretta.

Dopo la bella vittoria nel precedente turno casalingo contro l’Orvietana, i ragazzi di Masi si trovano adesso in seconda posizione a quota 40, a un solo punto dalla capolista Pianese e a due di vantaggio sul Seravezza, sceso in terza posizione. I biancorossoblù contano così di 11 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, con 27 gol segnati e 15 subìti.

L’Aquila Montevarchi è invece reduce dal pareggio a reti bianche in casa del Cenaia e mantiene tre punti di vantaggio dalla zona play out. Per gli aretini sono arrivate finora 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, con 21 gol fatti e 25 subìti.

"Ogni squadra che incontreremo da qui alla fine ha un obiettivo da raggiungere – ha detto mister Marco Masi –. Quindi saranno partite fisiche, toste e intense. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere tranquilli come stiamo facendo, la società non ci mette nessun tipo di pressione. In questo campionato non ci sono partite scontate e ogni gara nasconde insidie. Il Montevarchi è forte fisicamente e atleticamente, ha un obiettivo e siamo consapevoli che troveremo difficoltà, ma sappiamo anche che ogni partita per noi è importante".

Per quanto riguarda gli scontri diretti, le due squadre si sono affrontate nella quarta giornata di andata al Malservisi-Matteini, dove i minerari sono andati sotto nella prima frazione di gioco con il gol di Stefoni, per poi raggiungere il pari con Vieri Regoli in una partita giocata a viso aperto fino ai minuti finali.

I precedenti degli ultimi anni sono invece a favore dell’Aquila Montevarchi: la stagione 2020/21 aveva visto la squadra valdarnese vincente sia all’andata che al ritorno (3-0 e 1-0), mentre nell’annata 2019/20 per i biancorossoblù erano arrivati un pareggio e una sconfitta.