Serie D. Follonica Gavorrano c’è il Figline. Una neo promossa da temere

Turno prepasquale per il Follonica Gavorrano, a caccia della sesta vittoria di fila in campionato. E non si tratta di partite qualunque: il filotto, iniziato dopo le due sconfitte contro Sansepolcro e Grosseto, è iniziato il 24 febbraio con il Seravezza, proseguendo con Tau Altopascio, Cenaia, Livorno e, appunto, Sangiovannese. Tutte con zero gol subìti dalla difesa, che al momento è la migliore del campionato: solo 19 reti incassate. Con l’unica eccezione delle due semifinali di Coppa Italia, dove comunque è arrivata la bellissima qualificazione alla finalissima che si giocherà contro il Trapani. La sfida interna contro il Figline è una gara importante anche per arrivare alla sosta pasquale ancora al primo posto, ma serve attenzione. "Adesso abbiamo l’ultima fatica prima della sosta di Pasqua – ha detto mister Marco Masi –. Il Figline è una squadra che in campo aperto è pericolosa e sta facendo un campionato importante. Dobbiamo affrontarla come stiamo facendo in questo periodo, con rispetto e con consapevolezza che abbiamo anche noi qualcosa da dire". Il Figline infatti, nonostante provenga dall’Eccellenza, è una squadra che sta facendo molto bene nel girone E di serie D: attualmente ottavo in classifica con 40 punti, con 10 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte (oltre a 37 gol fatti e 34 subiti), viene dalla bella vittoria per 3-0 contro il Cenaia e ha messo quest’anno in difficoltà squadre ben più blasonate. Quella che si terrà allo stadio Malservisi-Matteini sarà la giornata numero 29, mentre nel match di andata il confronto, il primo tra le due squadre, era terminato con la vittoria dei biancorossoblù in trasferta per 1-2. Fissata la doppia data dellaa finale di Coppa Italia Serie D tra Follonica Gavorrano e Trapani La capolista del Girone I giocherà in casa il primo round il prossimo 25 maggio alle 16, ritorno in terra toscana al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano il 29 maggio allo stesso orario.