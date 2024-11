Serie D, Follonica Gavorrano. Masi: "E’ una partita come le altre»

"La partita con il Grosseto non mi lascia nessuno stimolo in più – sottolinea il tecnico biancorossoblù Marco Masi (nella foto) –. Per me è una partita come le altre, che va affrontata come abbiamo affrontato l’ultima gara. Sperando di recuperare qualcosa in più numericamente. Dispiace perché forse abbiamo perso un altro giocatore come Pignat, speriamo di recuperare uno di quelli che sono fuori. Ripartiremo, su quello non ho dubbi". Marco Masi non pensa al derby che si giocherà oggi allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Per lui è una partita come le altre. Una gara che, negli ultimi due anni, su quattro appuntamenti vede il computo tra le due squadre in perfetto equilibrio. Partendo dalla scorsa stagione, infatti, la sfida giocata tra le mura amiche biancorossoblù è terminata sull’1-1. Quella dello Zecchini, invece, è terminata con la vittoria di misura per il Grosseto, a cui è bastato il gol di Romairone nel secondo tempo per avere la meglio. Nella stagione 2022/23 era arrivato invece il successo casalingo per il Follonica Gavorrano, un 2-1 frutto della doppietta di Marcheggiani, intervallata dal gol di Ciolli. Il match dello Zecchini era invece terminato sullo 0-0.

Tra le due squadre c’era poi stato un pareggio per 1-1 nella stagione 2019/20, quella del Covid per intendersi (in gol anche Grifoni), salvo poi vedere la sospensione del campionato. La formazione di mister Marco Masi si presenta alla sfida contro il Grosseto dopo la sconfitta in casa dell’Ostiamare Lido per 1-0, con 15 punti in classifica e la quinta posizione provvisoria. Per i biancorossoblù le vittorie sono quattro, con tre pareggi e due sconfitte, 16 gol fatti e 8 subiti. Il Grosseto arriva invece alla gara del Malservisi-Matteini dopo lo 0-0 contro lo Sporting Club Trestina, il secondo consecutivo dopo quello di Figline. Per i biancorossi le vittorie sono due (l’ultima quella del 6 ottobre contro la Sangiovannese alla quinta giornata), con tre pareggi e quattro sconfitte, 12 gol fatti e 13 subiti e il quintultimo posto in classifica.