Serie D. Follonica Gavorrano. Oggi c’è la Coppa

Col campionato di serie D fermo per la Viareggio Cup, è tempo di Coppa Italia. Il Follonica Gavorrano infatti oggi è atteso da una trasferta da dentro o fuori. Ai quarti di finale della competizione è infatti in programma la sfida tra Casatese, formazione della provincia di Lecco che milita nel girone B allenata da Giuseppe Commisso, e i biancorossoblù allenati da Marco Masi (foto). Le altre partite in programma sono quelle tra Nuova Florida e Imolese, che si è giocata ieri, e Union Clodiense Chioggia contro Varesina, altra gara in programma oggi alle 14,30 così come quella dei minerari. Già giocata invece la sfida tra Fidelis Andria e Trapani, terminata 1-2 con i siciliani che approdano dunque in semifinale. Diverso il cammino con cui Casatese e Follonica Gavorrano si presentano all’appuntamento: per quanto riguarda la Coppa Italia, la formazione di casa ha battuto a domicilio il Bra agli ottavi con il punteggio di 0-1, mentre i biancorossoblù hanno superato il Livorno con una vittoria a tavolino, dovuta allo schieramento da parte della formazione amaranto di un giocatore squalificato. In campionato, invece, se la formazione di Masi arriva dalla sconfitta interna per 0-2 contro lo stesso Sansepolcro, la Casatese viene dalla vittoria di misura in casa della Villa Valle (0-1 il risultato). Se i biancorossoblù occupano, come noto, la seconda posizione in classifica, i lombardi, all’interno del girone B, stazionano al momento in nona posizione a quota 35 punti in 26 partite disputate, raccogliendo nove vittorie e altrettante sconfitte, con otto pareggi. Quasi alla pari anche il conto della differenza reti, con 37 gol segnati e 36 subiti. Il giocatore più prolifico è Davide Stefanoni, attaccante classe 2002, seguito da Mattia Isella con 7 gol. Si tratta di un appuntamento, quello della Coppa Italia di serie D, di sicuro fascino, vista la partecipazione all’inizio del torneo di tutte le formazioni di categoria. Competizione che il Follonica Gavorrano detiene nella propria bacheca.