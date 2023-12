Serie D. Follonica Gavorrano, quanto rammarico per quel mancato aggancio al vertice

Con la Pianese prima con 36 punti nel girone E di serie D e il Livorno in difficoltà, il Seravezza Pozzi è la rivelazione del gruppo, seconda con 35 punti, e il Follonica Gavorrano, dopo il pari di fine anno col Ghiviborgo può mangiarsi le mani. La formazione di mister Marco Masi infatti, incappata nel 2-2 prima di Natale, ha lasciato due punti per strada che avrebbero consentito ai minerari di essere l’unica formazione in grado di agganciare la Pianese. Minerari che hanno chiuso quindi il girone d’andata al terzo posto staccati di due punti dalla capolista. I biancorossoblù però spiccano nella speciale classifica della miglior difesa, con soli 10 gol incassati in 17 incontri, mentre sul fronte offensivo i 22 gol segnati rendono ottava la squadra di Masi nel miglior attacco. Sotto altri aspetti però la formazione maremmana è terza nella statistica che dimostra i punti collezionati in partite nei quali la squadra è andata in svantaggio. Follonica Gavorrano che ha collezionato 9 punti negli incontri in cui per prima è andata sotto. Primo il Ghiviborgo (10 punti conquistati partendo da situazione di svantaggio), Pianese e Follonica Gavorrano con 9 punti. Un dato importante che fa capire come Dierna e soci non si demoralizzino quando vanno sotto, ma anzi riescono sempre a trovare il modo per ribaltare la partita. Il Follonica Gavorrano ha quindi chiuso l’anno e il girone d’andata al terzo posto, con le posizioni di testa che rimangono invariate e un girone di ritorno che si preannuncia già scoppiettante.