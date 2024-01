Serie D. Follonica Gavorrano. Smaltita l’amarezza subito al lavoro

Dopo la sconfitta di Piancastagnaio oggi il Follonica Gavorrano torna al lavoro. La formazione di mister Marco Masi è attesa da una settimana dove andrà smaltita l’amarezza per la sconfitta con la Pianese. Intanto il Dipartimento Interregionale ha reso note le modifiche al calendario del campionato e della Coppa Italia a seguito dell’ufficializzazione delle date di svolgimento della Viareggio Cup. Con la ricollocazione del torneo al quale parteciperà la Rappresentativa Serie D nel tradizionale periodo di Carnevale, ecco dunque come cambieranno gli impegni in campionato dei 166 club: lo stop previsto il 17 marzo 2024 viene anticipato all’11 febbraio 2024; le giornate dalla ventitreesima alla ventisettesima slitteranno dunque di una settimana collocandosi rispettivamente al 18 e 25 febbraio e al 3, 10 e 17 marzo; a partire dal 24 marzo 2024 il calendario rimarrà invariato rispetto a quello già pubblicato a inizio stagione. Ina Coppa Italia di serie D, i quarti saranno anticipati dal 14 al 7 febbraio. Gli accoppiamenti: Chioggia-Varesina, Casatese-Follonica Gavorrano, Ardea-Imolese e Trapani contro la vincente del recupero degli ottavi Fidelis Andria-Cavese.