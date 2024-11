Serie D, giornata di esami. Rischio Figline e S. Donato

In serie D, questa 11ª giornata del girone "E" per il Figline e San Donato Tavarnelle si presenta ad alto rischio. La coriacea formazione del Ghiviborgo e il battagliero Trestina, per entrambe saranno due esami fondamentali. Queste le gare di oggi in programma alle 14,30.

Ghiviborgo-Figline 1965 (arbitro: Copelli di Mantova). Giocare sul campo di un Ghiviborgo che nel turno precedente ha sconfitto la capolista Livorno per i gialloblù di Tronconi non sarà facile. Se il Figline vorrà uscire indenne dallo stadio di Coreglia dovrà unire tutte proprie forze per provare a fermare gli uomini più pericolosi della squadra di Bellazzini: Gori, Nottoli, Bifini e Dionisi. C’è da rilevare che al tecnico Tronconi mancheranno alcune pedine importanti: gli attaccanti Mugelli e Bartolozzi, più il centrocampista Cavaciocchi. Per fortuna sono preannunciati i rientri di Bruni e Degl’Innocenti, due elementi di qualità che assieme ai vari Zellini, Simonti, Francalanci Torrini, avranno un super lavoro da svolgere.

San Donato Tav.lle-Trestina (arbitro: Dell’Oro di Sondrio). Il compito che attende la squadra di Bonuccelli è di vitale importanza in quanto il penultimo posto in classifica non lascia scampo. Dopo tre pareggi consecutivi è l’ora di dare la svolta a una situazione che per il prosieguo potrebbe diventare molto complicata. Il tecnico Bonuccelli dovrà fare a meno del centravanti Doratiotto ancora infortunato, ma può fare affidamento su i rientri dell’altro attaccante Manfredi e del difensore Bruni.

Invece saranno assenti il centrocampista Luca Ascoli fermato dal giudice sportivo e del portiere Francesco Di Bonito (2004) che avendo rescisso il contratto non fa più parte della rosa. Di conseguenza con l’uscita di questo estremo difensore contro il Trestina, è probabile che Leoni torni fra i pali, mentre Tampucci che aveva esordito mercoledì in Coppa Italia sicuramente andrà in panchina.

Giovanni Puleri