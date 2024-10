Serie D girone B. Ospitaletto da favola. Varesina in alta quota

(Varese)

Primo era e primo rimane. L’Ospitaletto piega il Sant’Angelo per 1-0 nel match clou della giornata del girone B di serie D e resta in vetta con 26 punti. A decidere il match è stata la rete di Peli al 2’ della ripresa. Del pareggio per 1-1 nell’altro scontro di cartello della giornata tra Pro Sesto e Desenzano (vantaggio biancoceleste con Sala, pareggio bresciano con Polenghi nel recupero) approfitta la Varesina. I rossoblù di Spilli hanno la meglio nella tana del Club Milano per 3-2 e si portano al secondo posto a 36 punti. Desenzano e Sant’Angelo sono raggiunte a venti punti dalla Pro Palazzolo che piega la Castellanzese al Provasi per 2-1. La Casatese Merate resta a ridosso dei playoff impattando col fanalino di coda Arconatese mentre la Folgore Caratese cala il pokerissimo contro il Fanfulla (5-1 con reti di Ferrandino, Varesanovic, Simeri, Martellotta e Camilleri cui ha fatto riscontro il gol di Tomella per un Guerriero sempre più in crisi). Il Breno mette le mani sul derby bresciano col Ciliverghe (1-0). In zona sicurezza il Crema si prende al Voltini tre punti di assoluta rilevanza superando 1-0 il Chievo Verona. Il Sangiuliano inciampa nella tana dei veneti del Vigasio (1-3).Tra Magenta e Nuova Sondrio pareggio a reti bianche. I biancocelesti, nella parte bassa della graduatoria con dieci punti, renderanno noto a inizio settimana il nome dell’allenatore destinato a sostituire l’esonerato Alessio Bifini.

GIRONE B, UNDICESIMA GIORNATA: Casatese-Arconatese 1-1; Castellanzese-Palazzolo 1-2; Ciliverghe-Breno 0-1; Club Milano-Varesina 2-3; Crema-Chievoverona 1-0; Folgore Caratese-Fanfulla 5-1; Magenta-Nuova Sondrio 0-0; Ospitaletto-Sant’Angelo 1-0; Pro Sesto-Desenzano 1-1; Vigasio-San Giuliano City 3-1.

CLASSIFICA: Ospitaletto 26 punti; Varesina 23; Desenzano, Sant’Angelo, Palazzolo 20; Pro Sesto 18; Casatese, Breno 17; Folgore Caratese 16; Ciliverghe, Vigasio, Castellanzese 14; San Giuliano City, Crema 13; Magenta 12; Club Milano 11; Nuova Sondrio 10; Chievo 9; Fanfulla 8; Arconatese 6.

Cristiano Comelli