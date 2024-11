SERIE "D» - GIRONE "D». Tau, il mercato. Il giovane Bass va al San Marino

Operazione in uscita per il Tau Altopascio. Lasciato libero il giovane senegalese Baye Toune Bass (foto) che era in prova da circa un paio di mesi. Classe 2006, centrocampista dai piedi buoni che può anche giocare come trequartista, giocherà nel San Marino, squadra che milita nello stesso girone "D" della serie "D" e che, quindi, alla prima di ritorno, affronterà il team di Altopascio da avversario. Con i titani il ragazzo ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla formazione biancoceleste fino a giugno 2025. Si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra e, agli ordini di Biagioni, ha già svolto il primo allenamento.

Bass, nell’orbita anche delle nazionali giovanili in Senegal, non ha mai esordito in prima squadra con il Tau, partecipando soltanto agli allenamenti. Probabilmente sarebbe stato chiuso dai titolari e, quindi, ha preferito avere spazio e giocare in un altro ambiente. Si avvicina dicembre e, quindi, è possibile che il club del presidente Semplicioni faccia qualche mossa sul mercato. Soprattutto se capiterà l’occasione giusta. Questo non per esigenze particolari – del resto stiamo parlando della prima in classifica e, quindi, ciò dimostra che il complesso è stato ben costruito in estate – , quanto per i numerosi e costanti infortuni patiti.

L’arrivo di qualche giocatore consentirebbe di ovviare, sotto il profilo quantitativo, ad eventuali defezioni a causa di problemi fisici.

Massimo Stefanini