Serie "D» - Girone "D». Rinaldini si allena già insieme al Tau: oggi la firma. E dopo l’ex Grosseto potrebbe arrivare un giovane

Rinaldini sarà un giocatore del Tau. Siamo in dirittura d’arrivo, anche se non ha ancora firmato. Questioni burocratiche. Deve arrivare il tesseramento. Ma è già arrivato ad Altopascio, si è allenato con i nuovi compagni. Se tutto va bene e firmerà oggi, potrà già giocare domenica contro il Piacenza. Tutto ok per l’accordo economico con il giocatore, arrivato con entusiasmo in amaranto.

Damiano Rinaldini, pistoiese di origine, classe 1995, è un attaccante, ma può giocare pure dietro le punte. Arriva dal Grosseto, dove era rientrato. La stagione attuale, infatti, l’ha cominciata al Cynthialbalonga, formazione laziale che milita in serie "D". Con Carcani, Motti (in un grande periodo di forma), Rinaldini, Andolfi e Gonzi, il reparto offensivo è, senza dubbio, a posto. Come da noi anticipato, è arrivato il momento dei saluti per Yuri Limongelli che si era ambientato benissimo e che ha disputato ottime gare e realizzato due reti con gli altopascesi. Ha l’esigenza, però, di avvicinarsi a casa e, per questo, ha già trovato sistemazione nel Roma City, la terza squadra della capitale, in serie "D" girone "F".

Con la partenza di Limongelli bisognerà verificare la questione delle quote. Il rientro di Atzeni, a breve, in parte risolve la questione. Ma, forse, arriverà anche un altro giocatore, un giovane che potrebbe essere prelevato da una società professionistica a gennaio. La "rosa" a disposizione di Venturi è competitiva per continuare a fare un torneo di vertice.

Mas. Stef.