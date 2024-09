Serie D (girone E). Brando ha perso Sforzi. Dubbi Bocci-Beconcini

Sogna la testa della classifica il Seravezza Pozzi che al momento è a -2 dalla vetta solitaria del Siena (unica squadra a punteggio pieno impegnata oggi sul difficilissimo campo del GhiviBorgo e reduce in settimana dall’insediamento in società della nuova proprietà svedese). Intanto però, al di là del risultato che emergerà dal “Carraia“, bisogna vincere col San Donato Tavarnelle fanalino di coda del girone e ancora inchiodato a 0 punti. Sarà però partita durissima per i verdazzurri contro i fiorentini allenati dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli (stangato in settimana dal giudice sportivo che lo ha squalificato per 6 giornate). Nei gialloblù mancheranno per squalifica anche il portiere Leoni ed il centrocampista 2004 Falconi. Nel Seravezza invece out il duttile 2005 Sforzi (si è stirato nell’allenamento di venerdì) oltre ai noti lungodegenti Marinari e Delorie (entrambi già operati per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio e per i quali la stagione è finita ancor prima di cominciare). In dubbio ci sono i 2005 Beconcini e Bocci. Il tecnico Lucio Brando (ancora imbattuto nelle sue prime quattro gare ufficiali al timone dei versiliesi con tre vittorie ed un pareggio fra campionato e coppa) deve sciogliere gli ultimi nodi di formazione, anche sul fronte modulo col possibile ritorno alla difesa a tre (che poi diventa a cinque in fase di non possesso palla). Quindi sarà 3-4-1-2 o ancora 4-2-3-1 come a Ostia?

Di certo chi vorrà ben figurare è il "10" verdazzurro Lorenzo Bellini che, reduce da una scorsa domenica con gol e assist nel 3-2 in rimonta a Lido di Ostia, è il grande ex di turno... dato che nella passata stagione era il fantasista del San Donato. Discorso opposto per il difensore viareggino Emanuele Maffei, appena trasferitosi in prestito dal Seravezza ai fiorentini. Al “Buon Riposo“ arbitra Spagnoli di Tivoli coi guardalinee De Giulio di Nichelino e Frunza di Novi Ligure.

Probabile formazione (3-4-1-2): Lagomarsini; Paolieri (2006), Sanzone, Mosti; Salerno (2004), Menghi, Bedini, Bartolini (2005); Greco (Bellini); Benedetti, Lepri (Bocci 2005).