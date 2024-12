Serie D (girone E): ieri nell’anticipo Grosseto-Ostia 1-0. Seravezza in trasferta. Riecco Sanzone-Bedini

Vuole continuare il suo ottimo cammino e consolidarsi al secondo posto, in scia della capolista Livorno (che per molti addetti ai lavori vincerà il campionato in anticipo... e forse anche con tanti punti di vantaggio sulle inseguitrici), il Seravezza Pozzi che oggi nella quartultima giornata di andata del girone E (apertasi già ieri con l’anticipo del sabato Grosseto-Ostia Mare Lido terminato 1-0) è in trasferta sul campo della Sangiovannese, che in casa rende al meglio con quattro vittorie, un pari ed una sola sconfitta lì finora in campionato. Alle 14.30 al “Fedini“ di San Giovanni Valdarno fischierà Maicol Guiotto di Schio, assistito da Gianluca Innocenzi e Marco Crostella di Foligno.

Il Seravezza Pozzi secondo della classe (a -5 dal Livorno) è in piena salute... come certificato dalla striscia utile aperta che parla di 11 punti fatti nelle ultime 5 gare (di cui 3 vittorie interne, in un “Buon Riposo“ tornato fortino come ai tempi di Vangioni). I verdazzurri ritrovano Sanzone e Bedini dalle rispettive squalifiche e sono due rientri importantissimi per difesa e centrocampo. Però stavolta si ferma per un turno di stop, causa cumulo di ammonizioni, il preziosissimo e forte classe 2006 Paolieri: sarà questa un’assenza pesantissima. Il suo sostituto come 2006, ma sull’altra fascia, potrebbe essere Sessa. Per l’ex Pietrasanta in Promozione e Primavera dello Spezia sarebbe il debutto da titolare nel campionato di Serie D, dopo le apparizioni da subentrato... oltre a quelle dall’inizio in Coppa Italia di categoria. Occhio però anche all’opzione ’Momo’ Conde che Lucio Brando tiene viva... ma più verosimilmente per cambiare a gara in corso.

Nella Sangio come squalificato c’è Sabattini. Per l’undici iniziale Brando ha un paio di dubbi: a sinistra basso dovrebbe giocare Turini (è avanti nel ballottaggio fra 2005 con Bartolini) mentre in attacco il 2004 Stabile è favorito sul 2005 Bocci. Il duello vero può essere fra Lepri e Bellini.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 19 Menghi, 14 Turini (2005); 8 Lepri (10 Bellini), 21 Bedini, 6 Greco, 11 Sessa (2006); 9 Benedetti (C), 30 Stabile (2004).