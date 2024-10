Serie D (girone E). Il Seravezza è carico . Arriva il Montevarchi

Vuole mettere la “sveglia“ per far “suonare“ i 3 punti anche in casa il Seravezza Pozzi che nelle due precedenti partite casalinghe di questo avvio di stagione non è ancora riuscito a vincere al “Buon Riposo“ facendo due pareggi (per quanto buoni: 1-1 col Grosseto e 0-0 col San Donato). In trasferta invece le cose sono andate meglio coi successi 1-0 a Prato nella prima di Coppa e poi le affermazioni a Sarzana (3-1 con la Fezzanese) e a Lido di Ostia (3-2 in grande rimonta contro l’Ostia Mare dopo esser andati subito sotto 2-0).

Nell’ultima però di gare fuori per i verdazzurri è arrivata la 1ª sconfitta stagionale dopo aver assaporato aria d’impresa e di vetta. A Siena infatti Benedetti e compagni avevano ribaltato l’iniziale svantaggio andando sul 2-1 già prima dell’intervallo ma poi si sono dovuti arrendere ai senesi che trascinati dalla doppietta finale del viareggino Galligani l’hanno spuntata 3-2.

C’è dunque tanta voglia di riscatto in casa seravezzina. E oggi al “Buon Riposo“ di Pozzi arriva l’Aquila Montevarchi, che in classifica ha un punto in meno rispetto ai versiliesi (8 a 7). Nella squadra valdarnese ci sono l’emergente tecnico Nico Lelli e la punta Tommaso Carcani (entrambi ex GhiviBorgo) che in estate sono stati accostati al Seravezza che poi ha fatto altre scelte sia per la panchina che per l’attacco intorno all’intocabbile e pregiatissimo bomber Benedetti, diventato pure capitano. Fischio d’inizio alle 15, con arbitro Nicolò Trombello di Como e assistenti di linea Giovanni Ruocco di Brescia e Leonardo Moscolari di Bergamo. Nel Seravezza, che in settimana ha ospitato la Carrarese al “Buon Riposo“ (giocandoci contro pure un amichevole, persa 4-2 contro la squadra di Serie B e segnando con Bellini e Stabile. La formazione che ha in mente Lucio Brando (che non sarà in panchina causa turno di squalifica) potrebbe esser la stessa che iniziò a Siena. Assenti i soliti noti.

Probabile formazione (3-1-3-3): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 5 Paolieri (’06); 19 Menghi; 21 Bedini, 10 Bellini, 26 Bartolini (’05); 16 Salerno (’04), 9 Benedetti (C), 8 Lepri.