Serie D (girone E): l’anticipo della 28ª giornata. Seravezza alla terza vittoria di fila. Di nuovo a segno Putzolu e Mugelli

sporting trestina

1

seravezza pozzi

2

SPORTING TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci, Sensi (58’ Belli), Farneti, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti (52’ Dottori). (A disp.: Pollini, Lucchetti, Marioli, Coppini, Giuliani, Cardaioli, Soldani). All. Davide Ciampelli.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Bedini, Simonetti; Brugognone (60’ Sforzi), Putzolu, Camarlinghi (70’ Benedetti); Mugelli (89’ Lopez Petruzzi). (A disp.: Mariani, De Ferdinando, Granaiola, F. Maccabruni, Riccomi, Delorie). All. Christian Amoroso.

Arbitro: Luka Meta di Vicenza.

Reti: 2’ Putzolu; 76’ Tascini, 88’ Mugelli.

Note: ammoniti Omohonria, Contucci, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Camarlinghi, Simonetti, Mannucci.

CITTÀ DI CASTELLO – Terza vittoria di fila per il Seravezza che ha ripreso la strada giusta dopo quel lungo periodo di flessione avuto a livello di risultati. E i protagonisti sono sempre gli stessi nelle ultime settimane: Tommaso Putzolu e Filippo Mugelli (per lui 3° gol di seguito!). Il tecnico Amoroso recupera in extremis Coly in difesa e conferma lo stesso undici che aveva schierato sia domenica scorsa in casa col Cenaia sia la precedente domenica a Figline. Nel 4-2-3-1 dunque non c’è spazio per capitan Granaiola (alla 4ª panchina di fila e pure stavolta nemmeno entrato) e per bomber Benedetti (che subentra a metà ripresa mettendo lo zampino nell’azione del gol-partita allo scadere). Partenza a razzo per i verdazzurri che sbloccano subito il match grazie al cross da sinistra di Camarlinghi per l’incornata vincente sul secondo palo di Putzolu. Nella ripresa il raddoppio viene negato solo da un miracolo di Fiorenza su Mannucci. Il Trestina pareggia con Tascini ma nel finale il passaggio del subentrato 2005 Sforzi viene girato in rete da Mugelli per il decisivo 2-1.