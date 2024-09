Serie D (girone E). Seravezza, debutto rinviato. Tutta colpa dell’allerta meteo

Doveva cominciare a porte chiuse il campionato di serie D del Seravezza Pozzi. In realtà non comincia nemmeno, a causa dell’allerta arancione emessa dalla protezione civile dalla Regione Liguria. Il sindaco di Sarzana – dove la formazione versilie avrebbe dovuto giocare a porte chiuse in trasferta contro la Fezzanese che ha il proprio impianto inagibile – ha infatti firmato ieri pomeriggio un’ordinanza in cui alla luce dei rischi e dei problemi che potrebbe causare l’ondata di maltempo prevista oggi fra la Toscana e la Liguria, dispone che per tutta la giornata di oggi e comunque per tutto il periodo della durata dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile, che rimangano chiusi gli impianti sportivi, i parchi pubblici, i cimiteri, gli stabilimenti balneari, le spiegge libere e qyelle attrezzate.

E così salta anche il tanto atteso debutto in campionato del Seravezza Pozzi dopo l’esprdio vincente a Prato per 1-0 in coppa Italia. Le società, d’accordo con la federazione, hanno già individuato la gara di recupero della partita che sarà mercoledì 11 settembre alle 16 sempre allo stadio di Sarzana in campo neutro e a porte chiuse, come già era stato stabilito dalla federazione.