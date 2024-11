Serie D (girone E). Seravezza senza Bellini. Occhio al Terranuova

Terzo in classifica nel campionato di Serie D (girone E) a -1 dalla sorprendente seconda GhiviBorgo (con cui ha perso lo scontro diretto 3-0 tre mercoledì fa) e -5 dalla capolista Livorno (contro cui andrà a giocare domenica prossima al “Picchi“), il Seravezza Pozzi va a gonfie vele nel suo cammino, impreziosito anche dal passaggio del turno in Coppa Italia di categoria dove è approdato ai sedicesimi di finale (tornerà in campo mercoledì 20 novembre) avendo battuto quattro giorni fa il San Donato Tavarnelle ai calci di rigore dopo l’1-1 nei 90 minuti (con rete verdazzurra del 2005 Bocci).

Oggi nell’11ª giornata di campionato i seravezzini se la vedranno con la matricola impazzita Terranuova Traiana che sabato scorso ha battuto il Siena 2-0 con la doppietta di Iaiunese. Si prospetta dunque una partita assai insidiosa oggi dato che la squadra aretina di Terranuova Bracciolini ha il morale alle stelle. da par suo però il Seravezza sa di avere una qualità della rosa decisamente superiore e vuole sfruttare il fattore campo cercando di imporre il proprio gioco fin dal primo minuto sul sintetico amico del “Buon Riposo“.

Il tecnico Lucio Brando oltre ai soliti lungodegenti Marinari, Sforzi e Delorie oggi potrebbe non avere a disposizione il trequartista Bellini che resta in forte dubbio per la botta alla spalla rimediata domenica scorsa nella trasferta laziale a Civita Castellana (col Flaminia finì 1-1). Per la formazione iniziale ci sono un paio di dubbi. In difesa potrebbe spuntarla ancora il 2004 Accorsini ma è insidiato da Coly. Nel caso gioco Coly dietro allora in attacco avrà una maglia una delle punte under fra Stabile (2004) e Bocci (2005) accanto all’intoccabile bomber e capitano Benedetti, altrimenti affiancato da Lepri. Sulla fascia sinistra duello aperto fra 2005 con Turini in vantaggio si Bartolini.

Alle 14.30 a Pozzi dirigerà Pelaia di Pavia, con assistenti Mandarino di Alba-Bra e Mariut di Asti.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 5 Paolieri (2006), 23 Sanzone, 18 Accorsini (2004); 4 Mosti, 21 Bedini, 19 Menghi, 14 Turini (2005); 6 Greco; 9 Benedetti, 8 Lepri.