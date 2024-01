Serie D. Grifone, possibile forfait di Prati a Sansepolcro

Sotto la pioggia ieri pomeriggio al "Palazzoli" i biancorossi hanno concluso, con una partitella, la preparazione settimanale. Stamani ci sarà la consueta rifinitura, in vista della trasferta di domani a Sansepolcro contro la squadra Vivi Altotevere di mister Bonura, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. Mister Bonuccelli dovrà fare a meno del centrocampista Bensaja, squalificato, e, molto probabilmente del difensore Bruno Prati, già schierato nell’allenamento congiunto contro il Belvedere, che era in procinto di debuttare in biancorosso. Ieri pomeriggio, il giocatore proveniente dal settore giovanile della Fiorentina, ha lasciato anzitempo il terreno di gioco per il riacutizzarsi di un dolore ad un ginocchio. Per quanto concerne la formazione che affronterà la squadra biturgense mister Bonuccelli dovrà risolvere alcuni dubbi anche alla luce dei nuovi arrivati in casa biancorossa. I biglietti della partita saranno in vendita domani al botteghino dello stadio comunale "Buitoni" di Sansepolcro. Ai tifosi maremmani è stato riservato il settore della gradinata.