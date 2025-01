Serie D. Grifone sbiadito. Cose su cui riflettere

Niente vittoria e nessun aggancio al secondo posto per il Grosseto che resta quindi in quarta posizione a quota 34, come il Ghiviborgo, alle spalle della Fulgens Foligno, del Seravezza Pozzi e della capolista Livorno. Pensare ad una rimonta fino in cima alla classifica adesso è esercizio di grande ottimismo, benché – ovviamente – la matematica conceda ancora ampi spazi alla speranza.

Contro la formazione versiliese di mister Brando i maremmani, sia pure con le attenuanti per squalificati e infortunati, sono apparsi per nulla incisivi e poco grintosi, bloccati in un sistema di gioco evanescente e a tratti anche confuso, di sicuro poco concreto, come dimostrano gli zero tiri nello specchio della porta avversaria.

Al netto delle giustificazioni – le numerose assenze, appunto – resta l’amara sensazione di una gara non da tutti disputata con la necessaria grinta agonistica e non può essere di certo questo l’atteggiamento di una squadra che vuole tentare un’impresa. Peccato.

Poi gli errori, individuali e collettivi, che hanno indispettito non solo il mister ma anche i tifosi sugli spalti. Il nuovo anno, dunque, è iniziato nel peggiore dei modi ed il mese di gennaio si sta rivelando davvero penalizzante per la truppa di mister Consonni che domenica è attesa dalla trasferta di Poggibonsi e la domenica successiva dallo scontro allo "Zecchini" con la capolista Livorno.

E a proposito del match contro I giallorossi senesi in programma domenica alle 14.30 allo stadio "Stefano Lotti", i biglietti per il settore ospiti, al costo di 10 euro, dovranno essere nominativi e possono essere acquistati al Bar Tripoli fino alle 19 di domani. Domenica la biglietteria dello stadio resterà chiusa per cui i residenti nella nostra provincia non potranno acquistare I biglietti sul posto. Ieri pomeriggio I biancorossi si sono ritrovati allo "Zecchini" per un lavoro di scarico.

P.P.