Serie D: Grosseto-Seravezza si recupera domani. Rinviato il big match per un’allerta meteo

Siltta di un giorno la trasferta grossetana del Seravezza. Tutta colpa di un’allerta meteo che ha indotto il sindaco a non far disputare la partita Grosseto-Seravezza che era in programmaa oggi. La partita è già stata riprogrammata per domani alla stessa ora. Il rinvio di un giorno ha scatenato non poche polemiche tra i versiliesi. Anche perché quella tra Grosseto e Seravezza è l’unica gara rinviata in tutta la provincia maremmana.

A ogni buon conto alla gara di domani Il Seravezza ci arriva con in forte dubbio due pedine fondamentali come Bedini e Bellini. Il tuttocampista verdazzurro è alle prese con uno stiramento al collaterale ma può stringere i denti e farcela dall’inizio. Mentre il numero 10 continua a non aver tregua per il problema alla spalla che si porta dietro da parecchio tempo. Infatti Bellini sta mancando tanto nel gioco del Seravezza, con la sua fantasia fra le linee e l’abilità nell’ultimo passaggio.

Ecco che allora Lucio Brando medita di riproporre lo stesso undici visto domenica scorsa nel match interno vinto 2-0 con la Fezzanese (che oggi torna a giocare in affitto al “Buon Riposo“ contro il Poggibonsi) dunque tenendo Menghi in mezzo al campo in coppia con Greco, usufruendo della fisicità e dei centimetri di Coly in difesa... che tra l’altro potrebbero risultare molto utili nel tentativo di contrastare il formidabile centravanti ’Edo’ Marzierli, che fa del gioco aereo una delle sue cifre personali. Proprio all’andata Marzierli con un’incornata delle sue, saltando proprio sopra a Coly, segnò la rete dell’1-0... poi pareggiata nella ripresa dal rigore di Lorenzo Benedetti. La sfida nella sfida fra i due grandi bomber del torneo sarà uno dei motivi principali del big-match odierno: chi avrà la meglio fra i due numeri 9 Marzierli e Benedetti? Il Grosseto è reduce dalla sconfitta imprevista e subita in rimonta ad Orvieto, dopo ben 8 vittorie di fila. Il Seravezza ha fatto 7 punti nelle ultime 3 gare. Il Livorno capolista (a +6 sui verdazzurri) intanto oggi è a Trestina.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 23 Sanzone, 19 Menghi, 3 Coly; 4 Mosti, 21 Bedini (17 Sforzi, 2005), 6 Greco, 5 Paolieri (2006); 20 Bocci (2005) (8 Lepri); 30 Stabile (2004), 9 Benedetti (C).