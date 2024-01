Serie D: i rivieraschi giocano in casa alle 14.30. Porte girevoli sul mercato: Bonetti va al Prato e dai toscani arriva Casucci. Il Lenz riparte col Sangiuliano: fare subito 3 punti

Lo avevamo lasciato a fine 2023 vincente sul campo di una derelitta Pistoiese e lo ritroviamo, per la prima partita dell’anno e pure del girone di ritorno, sul terreno lombardo del Sangiuliano City. E’ il Lentigione che ha disputato un ottimo girone d’andata, chiuso al 5° posto (pari al Carpi) che oggi significa play-off. Non così il Sangiuliano City che, provenendo dalla Serie C, ha fallito l’approccio alla categoria, essendo oggi 11° con 22 punti, fuori dai play-out per un punto. Una caratteristica delteam milanese è che subisce poco e realizza poco e che non ha mai pareggiato in casa: il bomber è Nabil Makni con 5 gol, il trainer è Gabriele Parigi. In casa Lentigione c’è tanta fiducia e due novità, una in uscita e una in entrata, entrambi con controparte Prato. Va in Toscana il baby Simone Bonetti, mentre arriva il difensore Christian Alfonso Casucci, classe 2004, di proprietà del Modena. Caratteristica del Lenz è invece lo score delle trasferte dove ha preso 19 punti (11 in casa), risultando la migliore di tutto il girone, così come per la differenza reti, sempre fuori casa. "Potrebbe sembrare un match non difficile – dice Paolo Beretti – ma non è così, perché il Sangiuliano è stato costruito per un torneo di vertice. Ha finito l’anno molto bene con 3 vittorie e un pari nelle ultime 4 gare e proveranno a dare continuità. Anche noi vogliamo riprendere in modo positivo, anche se mancherà ancora Montipò. Speriamo che il campo sia in condizioni accettabili".

In tema di spending review, l’arbitro è Carlo Virgilio di Agrigento, i suoi collaboratori sono di Acireale ed Enna...

Claudio Lavaggi