Serie D. Il Carpi a Prato con gli uomini contati. Serpini: "Crocevia»

CARPI

Dalla Toscana alla Toscana. Il Carpi (in foto Cortesi e Mandelli) riprende almeno geograficamente da dove aveva chiuso (bene) nel 2023 con il successo di Certaldo e oggi alle 14,30 a Prato avrà subito un inizio di anno nuovo frizzante. Al ’Lungobisenzio’ l’avversario è un Prato scivolato in piena bagarre playout, rinnovato dal mercato e voglioso di vendicare il finale burrascoso della gara di andata. "Noi andiamo là per giocare a calcio – le parole di mister Cristian Serpini – ma siamo pronti a qualsiasi tipo di accoglienza, con l’unico obiettivo di pensare al campo. Il Prato ha cambiato tanto, con 8-9 innesti ha costruito una squadra che magari davanti ha meno qualità, ma lavora in modo più fisico". Il Carpi quest’anno per tre volte ha fallito, uscendo sconfitto, l’appuntamento con la terza vittoria di fila. "Parliamo di periodo dove non eravamo il Carpi di oggi – spiega Serpini – mancava la continuità di volerle vincere tutte. Spero che domani arrivi questa terza vittoria di fila, ma comunque ora abbiamo un’altra testa e dedizione". Il tecnico ha gli uomini contati. "Tentoni e Rossi si aggiungono ai soliti assenti e a Calanca squalificato – spiega – ma non mi sono mai soffermato sulle assenze, avremo una squadra competitiva senza alibi. Come giocatori offensivi in panchina restano Arrondini e Lahrib: con Hamza stiamo lavorando forte sulle sue doti d’attacco". Si parla dei punti che servono nel ritorno. "Concordo con Motta – conclude – penso che servano almeno 40 punti per la Lega Pro, quindi grande continuità. Il mercato? Zucchini si è inserito molto bene, poi a gennaio ci guarderemo attorno. La Pistoiese? Per ora punta sugli Juniores, non so quando l’affronteremo noi…".

Programma. La 1^ di ritorno (14,30): Imolese-Mezzolara, Borgo S.D.-Aglianese, Forlì-Progresso, Fanfulla-San Marino, Prato-Carpi, Pistoiese-Ravenna, Sant’Angelo-Corticella, Certaldo-Sammaurese, Sangiuliano-Lentigione.

Classifica. Ravenna 36, San Marino 33, Corticella e Forlì 31, Carpi e Lentigione 30, Pistoiese 27, Imolese (-1) e Fanfulla 24, Sant’Angelo e Sangiuliano 22, Sammaurese e Aglianese 21, Prato 20, Progresso 17, Mezzolara 13, Certaldo 11, Borgo 10.

Dal campo. Sono out Calanca, Maini, Frison, Rossi, Tentoni e Sabattini, convocati gli acciaccati Laamane e Arrondini e i due Juniores Malagutti e Pirondi per arrivare a 20. Nei toscani in dubbio Cela per la febbre, squalificato Limbiase, out Bonetti.

Diretta. La gara sarà in diretta sui canali Youtube e Facebook del Prato.

PRATO (4-3-3): Fogli; Stickler, Angeli, Monticone, Limberti; Trovade, Gemignani, Cela; D’Agostino, Moreo, Bigonzoni. All. Novelli.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Rossini, Zucchini, Cecotti; Forapani, Mandelli, D’Orsi; Cortesi; Sall, Saporetti. All. Serpini.

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme

Davide Setti